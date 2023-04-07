Не поділили згущене молоко: у Кам'янці на Запоріжжі сталася масова бійка окупантів (відео)

У тимчасово окупованому селищі Кам’янка в Запорізькій області сталася масова бійка росіян. За попередніми даними, окупанти не поділили згущене молоко.

Велика група окупантів вийшла на вулицю селища і почалася бійка. Про це повідомили у Telegram-каналі "Это Запорожье".

"Як повідомляють наші кореспонденти, бійка сталась через два ящики згущеного молока які не поділили окупанти", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити значну кількість росіян у військовій формі, які штовхаються на вулиці. Вже на наступних кадрах видно, як одразу декілька окупантів починають бити інших кулаками.

Після цього бійка розділяється на дві частини. Один з росіян вирішує зняти футболку з якоїсь причини, жбурляє її та йде геть.

Наприкінці березня у Мелітополі підірвали авто з місцевим колаборантом Сергієм Сковирко.

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