Не зашкодить фігурі: рецепт низькокалорійного овочевого супу з мінімумом калорій

Літо на порозі і всі хочуть привести свою фігуру в порядок. Не всім підходять виснажливі дієти, тому пропонуємо вам рецепт дієтичного овочевого супу, який містит мінімум калорій.

Інгредієнти:

– Цибуля - 1 шт

– Морква - 1 шт

– Помідор - 1 шт

– Цвітна капуста - 200 г

– Зелений горошок - 100 г

– Зелень - 1 пучок

– Сіль, перець - до смаку

– Вершкове масло або олія для обсмажування

– Для бульйону:

– Вода - 2,5 літра

– Корінь селери - 0,5 шт

– Морква - 1 шт

– Цибуля - 1 шт

– Часник - 1 зубчик

– Духмяний перець - 2-3 горошини

– Лавровий лист - 1 шт

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Спосіб приготування:

1. Бульйон: усі овочі злегка обсмажте на сковороді. Залийте водою, додайте спеції, сіль та перець. Варіть 20 хвилин, процідіть.

2. Помийте та почистіть цибулю та моркву і поріжте невеликими кубиками. Покладіть овочі у бульйон, варіть15 хв.

3. Розберіть на суцвіття цвітну капусту.

4. Ошпарте помідор, очистіть його від шкірки та поріжте.

5. Капусту, помідор і зелений горошок киньте в суп та варіть 10 хв.

6. Подавайте з зеленню.

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