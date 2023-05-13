Не зашкодить фігурі: рецепт низькокалорійного овочевого супу з мінімумом калорій
Літо на порозі і всі хочуть привести свою фігуру в порядок. Не всім підходять виснажливі дієти, тому пропонуємо вам рецепт дієтичного овочевого супу, який містит мінімум калорій.
Інгредієнти:
– Цибуля - 1 шт
– Морква - 1 шт
– Помідор - 1 шт
– Цвітна капуста - 200 г
– Зелений горошок - 100 г
– Зелень - 1 пучок
– Сіль, перець - до смаку
– Вершкове масло або олія для обсмажування
– Для бульйону:
– Вода - 2,5 літра
– Корінь селери - 0,5 шт
– Морква - 1 шт
– Цибуля - 1 шт
– Часник - 1 зубчик
– Духмяний перець - 2-3 горошини
– Лавровий лист - 1 шт
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Спосіб приготування:
1. Бульйон: усі овочі злегка обсмажте на сковороді. Залийте водою, додайте спеції, сіль та перець. Варіть 20 хвилин, процідіть.
2. Помийте та почистіть цибулю та моркву і поріжте невеликими кубиками. Покладіть овочі у бульйон, варіть15 хв.
3. Розберіть на суцвіття цвітну капусту.
4. Ошпарте помідор, очистіть його від шкірки та поріжте.
5. Капусту, помідор і зелений горошок киньте в суп та варіть 10 хв.
6. Подавайте з зеленню.
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