Не тільки окрошка: рецепти трьох супів, які допоможуть освіжитись у спеку

Влітку чимало людей намагаються освіжитися не лише лимонадами, але й холодними стравами, які не треба готувати на вогні. Найбільш популярним варіантом вважається окрошка, хоча вона не всім до смаку.

UAportal зібрав рецепти трьох прохолодних супів, які освіжають у спекотний літній день. Це – гаспачо, довга та литовський холодник.

Гаспачо

Гаспачо – це традиційний іспанський суп з перетертих томатів. Для цієї страви знадобляться:

6-7 великих стиглих м’яких помідорів;

2 шматочки черствого батона;

маленький шматочок свіжого перцю чилі (без кісточок);

2 невеликих болгарських перців;

2 огірки;

2 зубці часнику;

50 мл винного оцту;

100 мл оливкової олії;

сіль – за смаком;

листочки базиліку або орегано;

відварене яйце.

Томати потрібно занурити на 30 секунд в окріп, підчепити ножем та зняти шкірку. Також варто вирізати серцевини. Необхідно також почистити огірки та часник і видалити кісточки з перців.

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Хліб треба занурити у воду та дати йому розмокнути. Після цього всі інгредієнти варто помістити в блендер, влити олію і оцет, посолити та збити до отримання однорідної маси. Суп подається охолодженим.

Довга

Класичний азербайджанський суп готується з кефіру та зелені. Для нього потрібні:

2 л кефіру або айрану;

1 яйце;

3 ст. л. рису;

1 ст. л. борошна;

по 1 пучку кінзи, м’яти, кропу, шпинату, зеленої цибулі;

сіль, перець – до смаку.

Яйце треба змішати в каструльці з борошном і невеликою кількістю кефіру, збити вінчиком. Після цього додати решту кефіру, рис та варити на середньому вогні, постійно помішуючи.

Тим часом варто дрібно порізати зелень та покласти в суп, коли рис буде майже готовий. Далі суп вариться ще 10 хвилин. Перед подачею суп треба охолодити, періодично помішуючи.

Литовський холодник

Традиційно цю траву готують у країнах Балтії, але зустріти суп можна й у Польщі. Для нього знадобляться:

1 середній буряк;

3 огірки;

2 яйця;

3 картоплини;

пучок зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля);

1 л кефіру;

1 л холодної кип’яченої води.

Спочатку варто відварити буряк та натерти на грубій тертці. Варені яйця нарізаються кружечками, картоплю кубиками, а огірки та зелень дрібно січуться.

Після цього всі інгредієнти треба перемішати у каструлі, посолити і залити кефіром, попередньо розведеним з водою. Перед подачею суп потрібно охолодити.

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