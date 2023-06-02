Не тільки окрошка: рецепти трьох супів, які допоможуть освіжитись у спеку
Влітку чимало людей намагаються освіжитися не лише лимонадами, але й холодними стравами, які не треба готувати на вогні. Найбільш популярним варіантом вважається окрошка, хоча вона не всім до смаку.
UAportal зібрав рецепти трьох прохолодних супів, які освіжають у спекотний літній день. Це – гаспачо, довга та литовський холодник.
Гаспачо
Гаспачо – це традиційний іспанський суп з перетертих томатів. Для цієї страви знадобляться:
- 6-7 великих стиглих м’яких помідорів;
- 2 шматочки черствого батона;
- маленький шматочок свіжого перцю чилі (без кісточок);
- 2 невеликих болгарських перців;
- 2 огірки;
- 2 зубці часнику;
- 50 мл винного оцту;
- 100 мл оливкової олії;
- сіль – за смаком;
- листочки базиліку або орегано;
- відварене яйце.
Томати потрібно занурити на 30 секунд в окріп, підчепити ножем та зняти шкірку. Також варто вирізати серцевини. Необхідно також почистити огірки та часник і видалити кісточки з перців.
Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму
Хліб треба занурити у воду та дати йому розмокнути. Після цього всі інгредієнти варто помістити в блендер, влити олію і оцет, посолити та збити до отримання однорідної маси. Суп подається охолодженим.
Довга
Класичний азербайджанський суп готується з кефіру та зелені. Для нього потрібні:
- 2 л кефіру або айрану;
- 1 яйце;
- 3 ст. л. рису;
- 1 ст. л. борошна;
- по 1 пучку кінзи, м’яти, кропу, шпинату, зеленої цибулі;
- сіль, перець – до смаку.
Яйце треба змішати в каструльці з борошном і невеликою кількістю кефіру, збити вінчиком. Після цього додати решту кефіру, рис та варити на середньому вогні, постійно помішуючи.
Тим часом варто дрібно порізати зелень та покласти в суп, коли рис буде майже готовий. Далі суп вариться ще 10 хвилин. Перед подачею суп треба охолодити, періодично помішуючи.
Литовський холодник
Традиційно цю траву готують у країнах Балтії, але зустріти суп можна й у Польщі. Для нього знадобляться:
- 1 середній буряк;
- 3 огірки;
- 2 яйця;
- 3 картоплини;
- пучок зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля);
- 1 л кефіру;
- 1 л холодної кип’яченої води.
Спочатку варто відварити буряк та натерти на грубій тертці. Варені яйця нарізаються кружечками, картоплю кубиками, а огірки та зелень дрібно січуться.
Після цього всі інгредієнти треба перемішати у каструлі, посолити і залити кефіром, попередньо розведеним з водою. Перед подачею суп потрібно охолодити.
Радимо також звернути увагу на рецепт малосольних огірків в пакеті.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!