Не тільки заміна зимової гуми: що обов’язково потрібно зробити, щоб підготувати машину до весни

Вже половина зими позаду і автомобілістам потрібно замислитися про підготовку авто до нового сезону. Не обмежуйтесь тільки заміною зимової гуми, а зверніть увагу на дрібні деталі.

Останнім часом зима нас радує не тільки морозами, але і постійними відлигами. Ці коливання температури відображаються на стані вашого авто.

На що звернути увагу автомобілісту перед новим сезоном

Гума

Не поспішайте замінювати гуму, поки температура не стане стабільно вищою за +5С. Перед цим огляньте вашу літню гуму, перевірте протектор та індикатор зносу шин. Також перевірте диски на предмет деформації та відбалансуйте їх.

Кузов

Зверніть увагу на кузов автівки після зимових реагентів. Перевірте ваше лакофарбове покриття з використанням спеціального аерозолю, що зніме бруд. Такі винаходи також допоможуть захистити кузов від пошкоджень. Перевірте простір під капотом і зверніть увагу на залишки хімічних речовин.

Рідини та шланги

Перевірте усі рідини, які знаходяться в автівці. Крім того, подивіться на стан повітряного фільтру, шлангів та патрубків, які можуть деформуватися під час зимового сезону.

АКБ

Перевірте щільність електроліту та стан контакту вашого акумулятору. Зверніть увагу на іржу, почистить ваш АКБ за необхідності.

Обов’язково підзарядіть акумулятор після зими.

Двигун

Проведіть зовнішній вигляд двигуна. Взимку температура під капотом має здатність різко змінюватись від -30 до +95 градусів.

Перевірте, чи не призвело це до деформації деяких деталей.

Бензобак

Якщо ваша автівка простояла майже усю зиму, то в її бензобаку міг утворитися конденсат. Зверніть на це увагу та видаліть його.

Діагностика ходової

Взимку ці елементи зношуються швидше. Перевірте всі вузли на предмет деформації внаслідок хімічних реагентів. Краще перевірити свою ходову систему у сервісному центрі.

Гальмівна система

Цю деталь машини потрібно перевіряти постійно. Прислухайтесь до сторонніх звуків та зверніть увагу на гальмівний шлях. Також можна спробувати перевірити свої гальма на місцевості. Спробуй проїхатись на невеликій швидкості і різко натиснути на гальма.

Вони мають миттєво спрацювати! Якщо ж гальма "довго думають", авто заносить в сторону або ж ставить боком, вам потрібно на СТО.

Кондиціонер

Після зими перевірите систему кондиціонування у машині. Почистіть радіатори охолодження, заправте кондиціонер та замініть, якщо потрібно, фільтри.

Гумові ущільнювачі

Зверніть увагу на знос гумових ущільнювачів на дверях, багажнику та капоті. Ви не тільки проведете корисні профілактичні дії, а і продовжите термін придатності цих деталей.

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