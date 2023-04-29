Не потребує випікання: рецепт яблучно-лимонного пирога
Цей пиріг подають холодним. Його цитрусова свіжість у поєднанні з яблучною кислинкою та вершковим кремом зводять з розуму.
Інгредієнти:
Печиво – 800 г
Масло вершкове –180 г
Шоколад –100 г
Родзинки –150 г
Для начинки:
Сир кисломолочний – 200 г
Лимон –2 шт.
Яблука – 3 шт.
Горіхи – 200 г
Цукор –200 г
Цукор ванільний – 10 г
Масло вершкове – 40 г
1. Подрібніть печиво у блендері. До розтопленого вершкового масла додайте шматочки шоколаду і перемішайте до однорідності. Родзинки промийте та обсушіть.
2. Крихту з печива, родзинки та масло з шоколадом вимішайте у мисці. Візіміть форму та розподіліть по її дну та стінкам шоколадну масу. Відправте до холодильника на 30 хвилин.
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3. Помийте лимони і яблука. Лимони наріжте шматками та пропустіть через м’ясорубку. Поставте варитись, додавши 100 г цукру. Варіть 5 хвилин. Охолодіть.
4. Почистіть яблука. Наріжте їх кубиками та обсмажте на маслі 7 хвилин. Охолодіть. Подрібніть горіхи.
5. Розітріть кисломолочний сир зі 100 г цукру і ваніліном. Розподіліть сирну масу по основі з печива. Поставте у холодильник на 20 хвилин.
6. Викладіть лимонну масу, охолодіть. В останню чергу викладіть яблучну масу та посипте горішками.
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