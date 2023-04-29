Не потребує випікання: рецепт яблучно-лимонного пирога

Цей пиріг подають холодним. Його цитрусова свіжість у поєднанні з яблучною кислинкою та вершковим кремом зводять з розуму.

Інгредієнти:

Печиво – 800 г

Масло вершкове –180 г

Шоколад –100 г

Родзинки –150 г

Для начинки:

Сир кисломолочний – 200 г

Лимон –2 шт.

Яблука – 3 шт.

Горіхи – 200 г

Цукор –200 г

Цукор ванільний – 10 г

Масло вершкове – 40 г

1. Подрібніть печиво у блендері. До розтопленого вершкового масла додайте шматочки шоколаду і перемішайте до однорідності. Родзинки промийте та обсушіть.

2. Крихту з печива, родзинки та масло з шоколадом вимішайте у мисці. Візіміть форму та розподіліть по її дну та стінкам шоколадну масу. Відправте до холодильника на 30 хвилин.

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3. Помийте лимони і яблука. Лимони наріжте шматками та пропустіть через м’ясорубку. Поставте варитись, додавши 100 г цукру. Варіть 5 хвилин. Охолодіть.

4. Почистіть яблука. Наріжте їх кубиками та обсмажте на маслі 7 хвилин. Охолодіть. Подрібніть горіхи.

5. Розітріть кисломолочний сир зі 100 г цукру і ваніліном. Розподіліть сирну масу по основі з печива. Поставте у холодильник на 20 хвилин.

6. Викладіть лимонну масу, охолодіть. В останню чергу викладіть яблучну масу та посипте горішками.

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