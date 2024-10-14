Не всі пенсіонери отримають свої виплати у жовтні: у чому причина та кого це стосується

У жовтні не всі українські пенсіонери отримають свої виплати. Обмеження стосуватимуться тих, хто має статус ВПО, наданий до 24 лютого 2024 року, але не пройшов ідентифікацію.

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише ТСН.

У міністерстві підкреслюють, що ця група громадян має можливість відновити пенсійні виплати. Для цього потрібно пройти ідентифікацію у відділенні Пенсійного фонду, через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ або у відділенні "Ощадбанку".

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"Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена. Кошти будуть виплачені за всі місяці, за які людина не отримувала пенсію через непроходження ідентифікації", – зазначається у повідомленні.

У Мінреінтеграції підкреслили, що призупинення виплат не означає скасування пенсії. Вона залишається на рахунках ПФУ, доки людина не пройде ідентифікацію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати найвигідніші роки для нарахування пенсії.

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