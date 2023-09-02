Не зловживайте цією їжею: три продукти, які погано впливають на шлунок

Розділення продуктів на корисні та шкідливі – безглузда ідея. Однак важливо зауважити, що одна і та ж їжа може мати позитивний вплив на один орган і, в той же час, негативно впливати на інші, повідомляє Pixel inform.

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Якщо йдеться про вплив на шлунок, деякі продукти можуть бути шкідливими:

Гостра їжа та прянощі, такі як перець чилі, можуть подразнювати слизову оболонку шлунка і впливати на виділення кислоти. Тому дуже гостру їжу слід вживати з обережністю. Кисла їжа, дуже гаряча або дуже холодна їжа (як цитруси, кислі мармеладки або крижане морозиво) може впливати на скорочення шлунка та кровопостачання його стінок. Дуже жирна, копчена або смажена на олії їжа повинна бути обмеженою в раціоні. Ці продукти мають канцерогенні властивості і можуть підвищувати запалення.

Зауважимо, що в країнах, де ця їжа є традиційною, таких як Східна Азія та Мексика, висока статистика захворювань шлунка.

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