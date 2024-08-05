Тиждень починається з потужної магнітної бурі: небезпечні дати та як захиститися

У понеділок, 5 серпня, потужність геомагнітного шторму становить шість балів з 9 можливих. Такі магнітні бурі належать до небезпечного червоного рівня.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, небезпечний період, який тривав на вихідних, має завершитися цього ж дня. Вже у вівторок, попередньо, геомагнітне поле повернеться до спокійного стану.

Магнітна буря у серпні. Джерело: Meteoagent Магнітна буря у серпні. Джерело: Meteoagent

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Магнітні бурі можуть впливати на людей по-різному. Особливо небезпечними вони є для метеозалежних, вагітних, дітей, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.

Магнітні бурі можуть викликати головний біль, запаморочення, порушення сну, зміни настрою та загальний дискомфорт. Люди, які мають певні медичні стани, такі як мігрень, можуть бути більш схильні до відчуття впливу магнітних бур.

У періоди геомагнітних збурень важливо пити достатню кількість води для забезпечення гідратації, оскільки стрес і фізичні впливи можуть збільшувати потребу організму в рідині.

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