Недорога модель Citroen вийшла на ринок в Україні (фото)

Українські автомобілісти отримали можливість оцінити оновлений комерційний фургон Citroen Jumpy 2024. Модель зазнала суттєвих змін як зовні, так і всередині.

Зовнішність автомобіля стала більш сучасною завдяки переосмисленій передній частині. Салон також зазнав оновлень: тепер водій та пасажири можуть насолоджуватися інформацією на 10-дюймовій цифровій панелі приладів та керувати мультимедійною системою за допомогою 10-дюймового сенсорного екрана, повідомляє ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

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Citroen Jumpy 2024 пропонується в Україні у двох варіантах довжини кузова:

L2: Цей варіант має довжину 4,98 метра та вантажний відсік об’ємом 5,3-5,8 куб. м. Він ідеально підійде для перевезення вантажів довжиною до 3,6 метра та вагою до 1375 кг.

L3: Довжина цього варіанту становить 5,33 метра, а об’єм вантажного відсіку – 6,1-6,6 куб. м. Максимальна довжина вантажу, який можна перевозити в цьому фургоні, досягає 4 метрів, а вантажопідйомність – 1335 кг.

Обидва варіанти оснащені 2,0-літровим дизельним двигуном потужністю 145 к.с., який працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Середня витрата палива становить від 7,4 до 8,1 літра на 100 кілометрів пробігу, а максимальна швидкість – 170 км/год.

Фургон Citroen Jumpy 2024. Джерело: citroen.ua/models Фургон Citroen Jumpy 2024. Джерело: citroen.ua/models

Фургон Citroen Jumpy 2024. Джерело: citroen.ua/models Фургон Citroen Jumpy 2024. Джерело: citroen.ua/models

Фургон Citroen Jumpy 2024. Джерело: citroen.ua/models Фургон Citroen Jumpy 2024. Джерело: citroen.ua/models

Попри свої комерційні характеристики, Citroen Jumpy 2024 може похвалитися досить багатим оснащенням. Вже в базовій комплектації автомобіль обладнаний кондиціонером, круїз-контролем з обмежувачем швидкості, камерою заднього виду, паркувальними датчиками, системою ESP та контролем тиску в шинах.

Ціни на Citroen Jumpy 2024: L2 від 1 289 400 грн, L3 – від 1 334 100 грн з ПДВ.

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