Недорогі, але надійні: топ популярних авто з пробігом

Деякі водії переконані, що справжню надійність можуть гарантувати лише дорогі авто. Однак насправді й серед доступних моделей з пробігом є чимало вартих уваги варіантів.

Видання SlashGear оприлюднило перелік із 12 найбільш надійних уживаних автомобілів, які можна придбати за помірною ціною на вторинному ринку. За словами фахівців, ці машини демонструють високу витривалість і рідко потребують серйозного ремонту.

Для формування рейтингу було проаналізовано інформацію з авторитетних джерел, зокрема J.D. Power, KBB, iSeeCars, NHTSA тощо. Також враховано експертні оцінки журналістів видання.

ТОП-12 надійних і недорогих автомобілів з пробігом:

Toyota Prius (2020)

Honda Civic (2022)

Lexus UX (2020)

Chevrolet Impala (2020)

Subaru WRX (2020)

Kia Soul (2022)

Mazda MX-5 Miata (2021)

Toyota Corolla (2022)

Ford Mustang (2020)

Kia Sedona (2020)

Mazda 6 (2021)

Toyota Camry (2021)

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У список потрапили навіть кілька спортивних моделей — зокрема Mazda MX-5 Miata та Ford Mustang, які отримали високу оцінку за надійність.

Також у переліку — кросовери Lexus UX і Kia Soul, що відзначилися якісними двигунами.

А для тих, хто шукає сімейний автомобіль, хорошим вибором стане Kia Sedona. Цей мінівен вирізняється не лише надійністю, а й високим рівнем безпеки.

Нагадаємо, названо найпопулярніший автомобіль серед покупців у світі.

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