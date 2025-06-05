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Економіка

Недостатній стаж: якою буде пенсія у такому випадку

Ціхоцька Марія

Недостатній стаж: якою буде пенсія у такому випадку
Українці можуть оформити пенсію у 60 років лише за наявності мінімум 32 років страхового стажу

Громадяни України, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть звернутися по державну соціальну допомогу. Виплати призначаються індивідуально й переглядаються кожні шість місяців.

Як повідомляє видання "На пенсії", з 2025 року українці можуть оформити пенсію у 60 років лише за наявності мінімум 32 років страхового стажу. Якщо стаж становить від 22 до 31 року — пенсійний вік зміщується до 63 років. Для тих, у кого є від 15 до 21 року стажу, пенсія стане доступною лише з 65 років.

Ті, хто досяг 65-річного віку, але не має мінімального стажу для призначення трудової пенсії, можуть претендувати на соціальну допомогу. Але це не автоматична виплата — вона надається лише малозабезпеченим особам, які не мають інших джерел доходу.

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Скільки виплачують

Розмір соціальної допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян і середньомісячним доходом на одного члена сім’ї заявника. У 2025 році цей прожитковий мінімум становить 2 361 грн. Сума допомоги не може перевищувати цього порогу. Перерахунок розміру виплат проводиться двічі на рік із урахуванням змін у доходах родини.

Як подати документи на соціальну допомогу

Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання з відповідною заявою. З собою потрібно мати:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідку про наявний страховий стаж (видається ПФУ);
  • декларацію про доходи та майновий стан родини за останні 6 місяців;
  • дані про склад сім’ї;
  • у разі необхідності — копію рішення про призначення опікуна (для осіб із недієздатністю).

Заяву можна заповнити безпосередньо у фахівця соцзахисту. Розгляд документів триває до 30 календарних днів.

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