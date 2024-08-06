Нафтопереробний завод Транснафти загоріся в російському Усинську після вибуху (фото, відео)

У вівторок, 6 серпня, в Республіці Комі на росії загорівся нафтопереробний завод. Це нафтопереробне підприємство "Транснафти", що знаходиться в Усинську.

За даними російських пабліків, пожежа на Усинському НПЗ почалася після вибуху. Що його спричинило, поки не повідомляється.

Вас також зацікавить: Місцевих закликають тікати: місто Суджа Курської області залишилося без води та світла після атаки дронів (фото, відео)

На відео з місця інциденту видно полум'я та високий стовп чорного диму, що піднімається над територією підприємства. "Десь лінія спалахнула. Жорстке займання, витік, вибух був", - прокоментував інцидент один зі співробітників підприємства.

Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: Скриншот з відео Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: t.me/respublikakomi Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: t.me/respublikakomi

Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: Скриншот з відео Пожежа на НПЗ в Комі. Джерело: Скриншот з відео

"Всіх співробітників евакуювали, на місце йдуть пожежники. Причини надзвичайної події поки що невідомі", – пишуть російські ЗМІ.

Днями у Ростовській області рф масштабна пожежа сталася поблизу нафтобази в місті Азов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!