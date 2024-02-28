Невідомий об'єкт помітили в небі над Україною: літав над зоною бойових дій (фото та відео)

Дископодібний літаючий об'єкт зафіксували українські військові в небі над зоною бойових дій. "Абсолютно безшумне НЛО" потрапило на камеру українських військових.

Як повідомляє DailyMail.com, НЛО помітили бійці 406 батальйону. Очевидно, видання має на увазі 406 окрему артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

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На відео, знятому військовими можна почути, як один з них каже, що об'єкт не рухається. "Що це в біса? Чому він не рухається?", – каже військовослужбовець.

Видання з'ясувало, що об'єкт було знято за допомогою одного з безпілотних квадрокоптерів "теплового бачення".

Один із солдатів сказав: "Нічого не видно на теплові камери?", припускаючи, що додаткова інфрачервона технологія — за межами дрона, який видимо перебуває в режимі інфрачервоного споглядання НЛО — не змогла підтвердити спостереження.

"Виходячи з діапазону температур тепловізійного дрона, НЛО було тепліше, ніж його оточення ("чорне розжарення"), хоча червоне "повідомлення про помилку" на інтерфейсі керування дроном залишає ключові деталі невирішеними", – повідомили експерти DailyMail.com.

Таємничий об’єкт у повітрі, хоча й досі не ідентифікований, має разючу схожість із "Багдадським фантомом" — тонким циліндричним об’єктом, поміченим над Іраком у травні 2022 року за допомогою інфрачервоної "теплової" камери безпілотника ВВС США Reaper.

Представник виробника Mavic DJI сказав DailyMail.com, що, хоча це не може допомогти пояснити, що присутнє на кадрах НЛО, помилка обладнання могла зіграти свою роль.

Скептики щодо НЛО висловили власну думку щодо цього відео, дехто припустив, що зображення є випадком феномену міражу, відомого як "Fata Morgana".

Міраж, названий на честь чарівниці з легенди про короля Артура, виникає, коли шар теплого повітря на більшій висоті та нижній шар холодного повітря створюють "атмосферну трубу", яка заломлює або викривляє світло, створюючи відбиття в повітрі.

Представник виробника Mavic DJI сказав DailyMail.com, що, хоча це не може допомогти пояснити, що присутнє на кадрах НЛО, помилка обладнання могла зіграти свою роль.

"Ми помітили, що на кадрах, якими ви поділилися, є повідомлення про помилку. Це червона смуга у верхньому лівому куті", — написав речник компанії.

Раніше Пентагон показав відео з неопізнаними літаючими об'єктами, яке фіксували пілоти.

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