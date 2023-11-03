Деякі пенсіонери можуть отримати зменшені виплати: умови нарахування стажу

Майбутнім пенсіонерам важливо приділити увагу деяким аспектам, які можуть вплинути на розмір їхньої майбутньої пенсії в Україні.

Один із ключових факторів, який впливає на розмір пенсії, це трудовий стаж, пише 24tv.ua. Чим довший стаж у громадянина, тим більша пенсія очікує на нього в майбутньому. Однак важливо зрозуміти, що не весь стаж розглядається однаково під час нарахування пенсії.

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Пенсійні внески сплачуються згідно з певною формулою, і для того, щоб стаж був врахований в повному обсязі, громадянин має мати певну кількість сплачених мінімальних внесків. Якщо таких внесків недостатньо, то розмір пенсії може бути зменшений.

Тут важливо звернути увагу на кілька можливих ситуацій, які можуть вплинути на сплачувані внески та страховий стаж. Наприклад:

Вступ до роботи не в перший день місяця. Робота на неповний робочий день. Звільнення з роботи не в останній день місяця.

Це лише декілька прикладів можливих ситуацій, які можуть призвести до скорочення страхового стажу і, відповідно, зменшення розміру майбутньої пенсії. Тому важливо бути уважним та своєчасно сплачувати страхові внески, щоб мати можливість насолоджуватися достойною пенсією у майбутньому.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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