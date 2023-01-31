Деякі українські пенсіонери можуть отримати одноразово 20 тисяч гривень: кого це стосується

Пенсія в Україні - хто із пенсіонерів може отримати разову виплату до пенсії у 20 тисяч гривень

Деякі пенсіонери можуть отримати разову виплату до пенсії у розмірі 20 000 гривень. Така можливість доступна військовим пенсіонерам.

Йдеться про участь в щомісячних розіграшах 20 тисяч гривень від ПриватБанку. Про це повідомляє пресслужба банку.

Акція триватиме щодо розіграшу грошей триватиме з 15 січня до 15 травня 2023 року.

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Щоб взяти участь в акції, військові пенсіонери повинні оформити пенсійну картку у ПриватБанку. Це доступно двома способами:

Офлайн. Пенсіонерові треба звернутися до будь-якого відділення банку з паспортом та колом платника податків (ІПН). Після відкриття картки треба підписати заяву на перерахування пенсії на картку банку. Після ПриватБанк бере на себе всі формальності щодо оформлення документів у Пенсійному фонді України.

Онлайн. Для цього треба смартфон та додаток Приват24. Для цього підготуйте фото своїх документів та пройдіть реєстрацію до Приват24, де можна самостійно оформити свою пенсійну картку. Додайте нову картку як спосіб отримання пенсії на онлайн-порталі Пенсійного фонду. З детальною інструкцією можете ознайомитися за посиланням.

Для участі в акції не потрібно спеціально реєструватися. Оскільки усі отримувачі воєнної пенсії, які це роблять через ПриватБанк, беруть участь у розіграші автоматично.

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В акції оберуть трьох переможців (по одному щомісяця):

1-й розіграш – 15.03.2023;

2-й розіграш – 14.04.2023;

3-й розіграш – 15.05.2023.

Нагадаємо, що деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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