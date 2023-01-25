Деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги: де подати заявку

Постраждалі від війни українці можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій та держави. Також на допомогу можуть претендувати громадяни, які втратили частину свого заробітку через зупинення чи скорочення.

Йдеться про допомогу з часткового безробіття. Вона максимально може сягати 3350 гривень на місяць, пише "На пенсії".

Зазначається, що грошова допомога надається не більше, аніж на 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) діяльності.

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Цю допомогу можуть отримати ФОП, у яких скоротилася тривалість робочого дня на 30%, або працівники. Втім, для других є умови: зупинення (скорочення) діяльності має охопити не менше 20% чисельності працівників, а скорочення робочого часу та зарплати становить 30%.

Для отримання допомоги громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. Заяву треба подати не пізніше за 90 днів з моменту припинення або скорочення діяльності.

Нагадаємо, в Україні планують спростити отримання допомоги від держави для сімей з дітьми.

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