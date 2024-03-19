Деякі українці мають змогу збільшити розмір пенсії: хто може "докупити" страховий стаж
Мрієте про вищу пенсію, але не вистачає страхового стажу? Не біда! Тепер ви можете докупити його за допомогою нового інструменту на веб-порталі Пенсійного фонду.
Не втрачайте шанс покращити своє пенсійне забезпечення. Про це раніше розповіла заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.
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Як це працює?
- Зареєструйтесь на веб-порталі Пенсійного фонду.
- Укладіть договір з ПФУ за допомогою електронного підпису (Дія.Підпис або GOV.ID).
- Виберіть суму та періодичність внесків.
Скільки це коштує?
Мінімальний розмір внеску становить 22% від мінімальної заробітної плати.
Наприклад:
- Якщо ви сплатите 2000 гривень за певний місяць, то ваша заробітна плата для розрахунку пенсії збільшиться на 9000 гривень.
- Тобто кожні 100 гривень внеску збільшують вашу "пенсійну" зарплату на 455 гривень.
Кому це вигідно?
- Українцям, які працюють за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні.
- Особам передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії.
- Працівникам з низькими офіційними доходами, які хочуть збільшити свою майбутню пенсію.
Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.
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