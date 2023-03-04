Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково: кого це стосується

В Україні змінюються умови виходу на пенсію. За новими правилами, тепер для отримання посвідчення пенсіонера треба мати достатній страховий стаж.

Наразі, якщо стаж людини становить від 19 до 29 років, то вона може вийти на пенсію в 63 роки. Якщо ж стаж від 15 до 19 років, то на пенсію можна вийти в 65 років.

Вже незабаром правила будуть інші – людина, якій цьогоріч виповнилося 60 років, повинна мати не менше 30 років стажу.

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Однак, окрема категорія громадян в Україні може вийти на пенсію раніше за інших, не очікуючи настання 60 років та не маючи накопиченого робочого стажу обсягом 30 років. Йдеться про багатодітних матерів.

Проте вони офіційно мають право вийти на пенсію у віці 50 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу. Це передбачено статтею 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50 років, пояснили у Пенсійному фонді.

Тим часом видання "На пенсії" пише, що право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку мають ті особи, які на 1 січня 1993 прожили або відпрацювали в зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років (це обов’язкова умова).

Зокрема, можна вийти на пенсії у 54 роки можна, якщо:

– станом на момент аварії на ЧАЕС 26 квітня 1986 року людина проживала у цій зоні – досить сумарно прожити шість років (з них три – до 1 січня 1993 року);

– для тих, хто не проживав на момент аварії у зоні, сумарно необхідно прожити 12 років (з них три – до 1 січня 1993 року).

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