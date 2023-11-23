Деяким категоріям українців дозволили виходити на пенсію у 55 років
На сьогоднішній день в Україні встановлено пенсійний вік у 60 років, проте деякі громадяни можуть вийти на пенсію значно раніше, навіть у віці 55 років, якщо вони відповідають певним умовам.
За інформацією, опублікованою на "biz.today.ua", однією з категорій громадян, які можуть вийти на пенсію у 55 років, є учителі. Учителям дозволено піти на заслужений відпочинок із 55 років, за умови, що їхній трудовий стаж становить не менше 29 років і 6 місяців. Ця умова стане ще жорсткішою з 1 квітня 2024 року, коли вчителям потрібно буде мати щонайменше 30 років стажу для виходу на пенсію з 55 років.
Читайте також: Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році
Також інші категорії працівників, які можуть вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку за умови вислуги років, включають:
- Артисти зі стажем від 20 до 35 років;
- Працівники авіації: чоловіки зі стажем від 25 років, жінки – від 20 років;
- Працівники охорони здоров'я та соцзабезпечення – від 25 років;
- Спортсмени – щонайменше 25 років;
- Диспетчери повітряного руху;
- Інженерно-технічний склад цивільної авіації;
- Бортпровідники;
- Працівники залізничного транспорту і метро;
- Працівники, які трудяться на польових геологорозвідувальних роботах;
- Працівники лісозаготівель та лісосплаву;
- Механізатори;
- Плавсклад морського, річкового флоту та рибної промисловості.
Отже, цільові категорії громадян мають можливість раніше вийти на пенсію, враховуючи їх вислугу років та специфіку роботи.
Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!