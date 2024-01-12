Деяким пенсіонерам двічі підвищать пенсії цього року: хто отримає більше грошей

У 2024 році на українських пенсіонерів очікує масштабна індексація виплат. Окрім цього підвищення виплат очікує і 65-річних громадян.

З 1 січня 2024 року в Україні зріс розмір мінімальної зарплати. Тепер він становить 7 100 грн. Згідно із законодавством 65-річні пенсіонери не можуть отримувати менше ніж 40% від цього показника.

Також читайте: Низці пенсіонерів можуть заблокувати пенсійні картки: яка причина

При цьому необхідна наявність страхового стажу:

для чоловіків – 35 років,

для жінок – 30 років.

Відповідно, у пенсіонерів, які досягли 65-річчя і мають необхідний стаж, пенсія зросте з 2680 грн до 2840 грн.

Це підвищення відбудеться автоматично, без необхідності подавати будь-які документи.

Вдруге пенсія 65-річних пенсіонерів зросте у квітні, коли мінімальна зарплата збільшиться ще раз до 8 000 грн. Відтак отримувачі пенсій зможуть розраховувати на збільшення мінімальної пенсії до 3 200 грн.

Це підвищення також відбудеться автоматично.

Таким чином, пенсії 65-річним пенсіонерам у 2024 році зростуть двічі – у січні та квітні. Загальне підвищення становитиме 22%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!