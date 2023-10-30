Деяким пенсіонерам збільшать виплати: Які ще зміни відбудуться з 1 листопада

За даними Міністерства соціальної політики України, у листопаді 2023 року розмір пенсій не підвищуватиметься. Більшість пенсіонерів продовжуватиме отримувати ті ж суми, які були в жовтні. Однак, є кілька винятків.

Згідно з інформацією з сайту NV.ua, розмір пенсій змінюватиметься для осіб, які досягли певного віку. Це стосується тих пенсіонерів, яким у листопаді виповнюється 70, 75 або 80 років.

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Зокрема, пенсіонери, які досягли віку 80 років і старших, отримають додаткову суму в розмірі 570 гривень до своєї пенсії. Пенсіонери віком від 75 до 80 років отримають 456 гривень, а ті, хто має вік від 70 до 75 років, отримають 300 гривень.

Наступне підвищення розміру пенсій заплановане на 1 березня 2024 року. За повідомленням уряду, індексація пенсій відбуватиметься за новим принципом, який передбачає використання коефіцієнтів і балів для забезпечення однакових пенсійних виплат для осіб із однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від того, коли це сталося.

Мінімальна пенсія залишатиметься незмінною до січня 2024 року. Від 1 січня 2024 року розмір мінімальної пенсії зросте завдяки збільшенню прожиткового мінімуму, яке передбачено в проєкті державного бюджету на 2024 рік. Прогнозується, що загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році складатиме 2920 гривень, що дозволить збільшити мінімальну пенсію до 2361 гривень, тобто на 268 гривень більше, ніж у 2023 році.

Також передбачено збільшення максимальних пенсійних виплат з 20,930 до 23,610 гривень та підвищення виплат за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 гривень за кожен додатковий рік стажу.

Залежно від прожиткового мінімуму також встановлюється розмір інших доплат, таких як за особливі заслуги або допомога ветеранам війни. Потреби громадян у соціальних допомогах також обчислюються з урахуванням прожиткового мінімуму, який цього року залишався незмінним.

Щодо пенсій для осіб з інвалідністю, в листопаді 2023 року розмір пенсій залишиться незмінним, а підвищення очікується з 1 березня 2024 року, коли запланована наступна індексація пенсійних виплат.

Слід відзначити, що розмір мінімальної пенсії по інвалідності варіюється залежно від категорії інвалідності:

Для осіб із інвалідністю І групи — 2300 гривень;

Для непрацюючих осіб із інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2100 гривень;

Для працюючих осіб із інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2093 гривень.

Деякі пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 837 гривень, що становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб із втратою працездатності. Для отримання цієї доплати особи повинні відповідати таким критеріям: вік 80 років і старший, самостійне проживання, потребу у постійному догляді за станом здоров'я та отримання пенсії за віком. Однак, якщо особа вже отримує іншу виду пенсію, таку як пенсію за інвалідністю, вона не матиме права на цю доплату. Для отримання доплати також потрібно мати підтвердження від лікарів і документи, що підтверджують потребу у постійному догляді.

Окрема категорія пенсіонерів, а саме особи, яким пенсії були недоплачені протягом попередніх періодів, можуть отримати додаткову виплату в розмірі 2093 гривень. Початок виплати таких сум вже розпочався, і громадяни отримають додаткові кошти за вересень і жовтень.

Уряд України прийняв рішення збільшити виділені кошти для цільових виплат пенсій з числа відкритих пенсійних обов'язків, які не були виплачені в минулих періодах. Таким чином, українці, яким належать ці платежі, отримають додаткові 2093 гривень до своїх пенсійних виплат.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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