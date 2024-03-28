Деяким українцям піднімуть пенсії на 520 грн: кого це стосується

З 1 квітня 2024 року пенсії для людей віком 65 років знову зростуть. Цього разу максимальна надбавка складатиме 520 гривень.

Регулярно оновлюйте свої дані в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Ви можете розрахувати свою пенсію скільки завгодно разів, пише fin.informator.ua.

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Кого це стосується?

Підвищення стосується пенсіонерів віком 65 років, які мають стаж роботи не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Чому пенсії зростуть?

Це подвійне підвищення пов'язане з двома факторами:

Збільшенням мінімальної зарплати: З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 8000 гривень.

З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні зросте до 8000 гривень. Щорічною індексацією: З 1 березня 2024 року пенсії вже були проіндексовані, що призвело до зростання на 397,07 гривень.

На скільки зростуть пенсії?

Мінімальна пенсія для 65-річних українців зросте з 2840 до 3200 гривень. Це означає, що пенсіонери цієї категорії отримають додатково 520 гривень.

Що робити, якщо я продовжую працювати?

Якщо вам 65 років, але ви продовжуєте працювати, ви не отримаєте це підвищення. Ваша пенсія буде перерахована лише після звільнення.

Як розрахувати свою пенсію?

Ви можете самостійно розрахувати розмір майбутньої пенсії за допомогою "пенсійного калькулятора" на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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