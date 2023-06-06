'Неосяжний рівень клоунізму': ООН рознесли в коментарях за пост про день російської мови під час підриву Каховської ГЕС

За кілька годин після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, ООН опублікувала у своєму Твіттер допис про "День російської мови". Підрив дамби може стати найбільшою техногенною катастрофою цього століття та становити загрозу для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

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Крім того, терористичні дії росіян можуть знищити екосистему та вб'є тварин. Катастрофа може забрати життя тисяч людей.

Однак, представники Організації Об‘єднаних Націй замість того, щоб хоч словом обмовитись про катастрофу, написали:

"Вівторок – День російської мови. Слідкуйте за @UnitedNationsRU, щоб бути в курсі новин про роботу ООН російською мовою".

Нагадаємо, через підрив окупантами Каховської ГЕС, на Херсонщині оголошена евакуація.

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