Незвичне поєднання: рецепт кекса з поленти з малиною та лимоном
Це неймовірно ніжний і смачний десерт. Готується дуже швидко та просто, а смак вас вразить.
Інгредієнти:
Полента – 100 г
Молоко – 150 г
Сіль – за смаком
Борошно мигдалеве – 50 г
Масло вершкове – 150 г
Цукрова пудра – 100 г
Розпушувач – 5 г
Крохмаль кукурудзяний – 20 г
Яйця курячі – 2 шт.
Лимон – 1 шт.
Малина – 150 г
Цукор – 30
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Спосіб приготування:
1. Всипте поленту в кипляче молоко, додайте сіль, перемішайте і варіть на маленькому вогні 10 хвилин. Залиште охолоджуватись.
2. Малину і лимон помийте й обсушіть. Зі шкірки лимона натріть цедру, а з м’якоті відтисніть сік.
3. В миску викладіть поленту, мигдальне борошно, розтоплене вершкове масло, цукрову пудру, крохмаль, розпушувач і перемішайте. Збийте яйця, додайте в масу разом з цедрою і соком лимона та замісіть.
4. Змастіть маслом форму для кекса і викладіть в неї половину тіста. На тісто викладіть малину, посипте цукром і накрийте рештою тіста.
5. Випікайте 45 хвилин при температурі 180 градусів.
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