Незвичне поєднання: рецепт кекса з поленти з малиною та лимоном

Це неймовірно ніжний і смачний десерт. Готується дуже швидко та просто, а смак вас вразить.

Інгредієнти:

Полента – 100 г

Молоко – 150 г

Сіль – за смаком

Борошно мигдалеве – 50 г

Масло вершкове – 150 г

Цукрова пудра – 100 г

Розпушувач – 5 г

Крохмаль кукурудзяний – 20 г

Яйця курячі – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Малина – 150 г

Цукор – 30

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Спосіб приготування:

1. Всипте поленту в кипляче молоко, додайте сіль, перемішайте і варіть на маленькому вогні 10 хвилин. Залиште охолоджуватись.

2. Малину і лимон помийте й обсушіть. Зі шкірки лимона натріть цедру, а з м’якоті відтисніть сік.

3. В миску викладіть поленту, мигдальне борошно, розтоплене вершкове масло, цукрову пудру, крохмаль, розпушувач і перемішайте. Збийте яйця, додайте в масу разом з цедрою і соком лимона та замісіть.

4. Змастіть маслом форму для кекса і викладіть в неї половину тіста. На тісто викладіть малину, посипте цукром і накрийте рештою тіста.

5. Випікайте 45 хвилин при температурі 180 градусів.

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