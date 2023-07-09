Необычное сочетание: рецепт кекса из поленты с малиной и лимоном
Это невероятно нежный и вкусный десерт. Готовится очень быстро и просто, а вкус вас поразит.
Ингредиенты:
Полента – 100 г
Молоко – 150 г
Соль – по вкусу
Мука миндальная – 50 г
Масло сливочное – 150 г
Сахарная пудра – 100 г
Разрыхлитель – 5 г
Крахмал кукурузный – 20 г
Яйца куриные – 2 шт.
Лимон – 1 шт.
Малина – 150 г
Сахар – 30
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Способ приготовления:
1. Всыпьте поленту в кипящее молоко, добавьте соль, перемешайте и варите на маленьком огне 10 минут. Оставьте охлаждаться.
2. Малину и лимон промойте и обсушите. Из кожуры лимона натрите цедру, а из мякоти отожмите сок.
3. В миску выложите поленту, миндальную муку, растопленное сливочное масло, сахарную пудру, крахмал, разрыхлитель и перемешайте. Взбить яйца, добавить в массу вместе с цедрой и соком лимона и замесить.
4. Смажьте маслом форму для кекса и выложите в нее половину теста. На тесто выложите малину, посыпьте сахаром и накройте оставшимся тестом.
5. Выпекайте 45 минут при температуре 180 градусов.
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