Незвичне поєднання: рецепт салату з персиків, сиру та помідорів
Цей салат дуже швидко готується та красиво виглядає. Поєднання персиків, моцарели та томатів стане насолодою для ваших смакових рецепторів.
Інгредієнти:
– Персики – 2 шт.
– Помідори – 2 шт.
– Моцарела – 200 г
– Базилік, гілочка – 6 шт.
– Олія оливкова Extra Virgin – 2 ст. л.
– Оцет бальзамічний – 1 ст. л.
– Сіль – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Заправка: Змішайте оливкову олію, оцет та щіпку солі.
2. Помідори наріжте тонкими кружальцями. З персиків видаліть кісточку, розріжте їх навпіл та наріжте півколами. Тонко наріжте моцарелу. Обірвіть листя базиліку.
3. На тарілку викладіть шарами спочатку помідори, потім персики, сир та базилік. Полийте заправкою і подавайте.
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