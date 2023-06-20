Незвичне поєднання: рецепт салату з персиків, сиру та помідорів

Цей салат дуже швидко готується та красиво виглядає. Поєднання персиків, моцарели та томатів стане насолодою для ваших смакових рецепторів.

Інгредієнти:

– Персики – 2 шт.

– Помідори – 2 шт.

– Моцарела – 200 г

– Базилік, гілочка – 6 шт.

– Олія оливкова Extra Virgin – 2 ст. л.

– Оцет бальзамічний – 1 ст. л.

– Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Заправка: Змішайте оливкову олію, оцет та щіпку солі.

2. Помідори наріжте тонкими кружальцями. З персиків видаліть кісточку, розріжте їх навпіл та наріжте півколами. Тонко наріжте моцарелу. Обірвіть листя базиліку.

3. На тарілку викладіть шарами спочатку помідори, потім персики, сир та базилік. Полийте заправкою і подавайте.

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