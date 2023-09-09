Незвичне поєднання смаків: рецепт лінивих голубців з рибою

Спробуйте ці незвичайні голубці за рецептом від Shuba. Смак вас приємно здивує

Інгредієнти:

Рис круглозернистий – 150 г

Вода – 300 мл

Риба біла, філе – 500 г

Сіль – 0.5 ч. л.

Перець чорний мелений – за смаком

Капуста білоголова – 500 г

Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Масло вершкове 73% – 50 г

Олія соняшникова рафінована – 4 ст. л.

Яйця курячі – 1 шт.

Томати – 3 шт.

Лавровий лист – 2 шт.

Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму

Спосіб приготування:

1. Рис відваріть до готовності.

2. Дрібно наріжте рибне філе, посоліть, приправте перцем, перемішайте.

3. Дрібно наріжте цибулю, моркву натріть грубо. Нашаткуйте капусту, декілька листів залишіть, щоб застелити форму для запікання. Проваріть їх у киплячій воді 2-3 хвилини.

4. У сковороді змішайте вершкове масло і 2 столові ложки олії й підсмажте цибулю до м’якості. Додайте моркву, готуйте 2-3 хвилини. Додайте капусту, перемішайте й готуйте близько 5 хвилин. Охолодіть.

5. Змішайте рис, овочі, рибу і яйце, посоліть та приправте сіллю перцем, перемішайте. Сформуйте котлети.

6. Форму для запікання змастіть олією, застеліть капустяним листям і викладіть ліниві голубці одним шаром. Розріжте навпіл помідори і натріть на тертці. Томатне пюре викладіть на голубці і полийте водою, щоб голубці були покриті більш, ніж наполовину. Додайте лаврове листя.

7. Запікайте голубці в духовці 40-50 хвилин при температурі 180°C.

Радимо також звернути увагу на рецепт мідій з соусом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!