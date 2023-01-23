Незвичайне явище у Туреччині: в небі з'явилася хмарина, схожа на жіночий статевий орган (відео)

У небі над Туреччиною у місті Бурси днями помітили дивну хмару, яка нагадувала чи то зображення троянди, чи то НЛО. Деякі користувачі соцмереж зауважили, що вона схожа на жіночий статевий орган.

Ця лінзоподібна хмара мала рожевий відтінок, а всередині мала зображення, схоже ні дірку. Вона з'явилася у небі під час сходу Сонця над аерокосмічним навчальним центром Гокмена.

Зазвичай такі хмари утворюються переважно в тропосфері або виникають над гірськими вершинами, коли повітря перевалює через гору й у високогір'ї досягає точки насичення водяної пари. Завдяки сонячному підсвічуванню та заломленню світла хмара набула ефектного забарвлення.

Лінзоподібні хмари зазвичай виглядають як блюдця або лінзи, звідси й назва, і їх часто помилково приймають за НЛО.

Нагадаємо, минулого року в Китаї зафільмували хмару Пілеус – рідкісне атмосферне явище, що супроводжувалося веселкою.

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