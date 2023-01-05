Неочікувано приємні магнітні бурі: вчені оновили прогноз на наступний тиждень січня

Січень зустрів нас потужною магнітною бурею, з 1 числа сонячні спалахи не давали спокою метеозалежним людям. Проте вже з цих вихідних і протягом наступного тижня, магнітні бурі будуть неочікувано приємними. Рівень їх інтенсивності настільки малий, що не матиме вагомого впливу на планету та живих організмів.

За даними центру дослідження космічної погоди Meteoagent, тиждень з 9 по 15 січня принесе нам спокійні коливання. Показник триматиметься на рівні 2 балів практично всі дні. Лише 14 січня варто очікувати незначний підйом інтенсивності, до 3 балів. Проте навіть такий показник геомагнітної активності не відобразиться на магнітосфері Землі та людях.

Зауважимо, що дані космічної погоди оновлюються регулярно, адже рухи небесних тіл постійні, а кожна їх зміна впливає на показники у дослідженнях. Тому прогноз на довготривалий період не може бути стовідсотково точним. До неочікуваних сонячних сплесків варто готуватися завчасно. Аби магнітна буря, спричинена дією цих сплесків, не мала влади над вашим організмом, необхідно його готувати.

Спробуйте додати до розпорядку дня легкі правила здорового життя. Звичайно, якщо кардинально змінювати свій графік та звички, то ці зміни набриднуть і ви від них швидко відмовитеся. Тому вводьте нові обов’язкові заняття поступово. Для початку, частіше дихайте свіжим повітрям. Це особливо актуально взимку, коли ми зачиняємо вікна, а опалюване приміщення сушить повітря. Ви можете прогулятися навколо будинку або навіть просто регулярно провітрювати оселю чи кабінет. Пам’ятайте про водний баланс, його необхідно регулярно поповнювати. Аби полегшити задачу – ставте завжди поруч з собою наповнену водою пляшку чи термокружку, тоді ваша рука сама буде тягнутися до рідини за потреби. Менше нервуйте та більше відпочивайте. Відчули, що виходите з себе – зробіть паузу, подихайте, полежіть на дивані. Аби відновити сили організму, дотримуйтеся режиму сну. Лягайте і прокидайтесь завжди в один час, бажано спати не менше 7 годин.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, в січні очукується ще два потужних геомагнітних сплески. Дослідники вже опублікували прогноз небезпечних дат.

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