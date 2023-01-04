Ще два потужних сплески: вчені повідомили, коли очікувати наступні магнітні бурі січня

Січень 2023 року видасться не настільки спокійним як очікувалося. За прогнозами науковців, протягом місяця очікується мінімум три хвилі інтенсивних магнітних бур. Перша з них розпочалася 1 січня і триває досі. Її закінчення варто очікувати 6 числа.

Meteoagent повідомляє, що починаючи з 4 січня інтенсивність магнітних бур почне спадати. Лише 7 числа варто очікувати показник у 2 бали (низька геомагнітна активність). На такому рівні прояви космічної погоди протримаються до 13 січня включно. Вже 14 січня варто очікувати поступове підвищення потужності до 3 балів. 15 та 16 числа варто очікувати інтенсивність близько 2 балів, проте вже 17 січня індекс геомагнітних коливань зросте до 3 балів, 18 січня до 4 балів, а 19 січня вчені прогнозують показник у 5 балів (потужна магнітна буря).

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Після цього інтенсивність знову спаде до показника 2 балів і протримається на такому рівні включно по 22 січня. Але 23 числа знову прогнозується геомагнітний сплеск з інтенсивністю у 5 балів. Остання буря має бути одноденною і вже з 24 січня стан магнітосфери Землі має нормалізуватися, а вплив космічної погоди зменшитися.

Варто зазначити, що показника на довготривалий період можуть бути неточними через неможливість передбачити сонячні спалахи. Одразу після надходження даних у центри дослідження космічної погоди, вчені оновлюють прогноз магнітних бур.

Потужні спалахи можуть спричинити магнітні бурі, які матимуть вплив на ослаблені людські організми. Найбільш вразливими вважаються метеозалежні, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання. Зазвичай люди жаліються на слабкість, безсоння, головний біль, біль у суглобах та стрибки тиску.

Аби убезпечити організм, важливо дотримуватися декількох простих правил. Вони можуть здатися максимально простими та загальновідомими, проте варто додати ці пункти до розпорядку дня. Для початку, частіше дихайте свіжим повітрям, для цього ви можете виходити на прогулянку або просто провітрювати кімнату. Додайте до раціону корисні продукти, розпочніть із свіжих овочів та зелені. Зменшіть кількість випитої на день кави. Намагайтесь уникати стресу та вчасно лягати спати, аби організм встигав відновити сили.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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