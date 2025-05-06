Несподіваний холод: чи загрожують Україні заморозки у червні

Цьогоріч березень вразив українців незвично високими температурами – погода встановлювала нові теплові рекорди. Але вже у квітні країну охопило різке похолодання, місцями випав сніг і спостерігалися заморозки.

Попри подальше потепління, в деяких регіонах мінусові температури фіксували ще на початку травня. Чи варто очікувати повернення заморозків у літній період, зокрема в червні 2025 року, – розповідає 24 Канал.

Синоптикиня Наталія Птуха з Укргідрометцентру повідомляла, що заморозки в Україні можливі не лише у травні – подібні випадки траплялися й у літні місяці.

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"Буває, що й у червні спостерігаються заморозки. Такі випадки поодинокі, але вони зафіксовані в архівних метеоданих", – зазначила вона.

Згідно з даними Укргідрометцентру за 2024 рік, найнижча температура повітря, яку колись реєстрували в червні, становила від +1 до +9 градусів.

Водночас у гірських районах, а також на території Волинської, Рівненської, північних, північно-східних та Дніпропетровської областей місцями температура знижувалася до 0,3 – 3,4 градуса нижче нуля, а в Карпатах на високогір’ї зафіксовано до -5 °C.

Це не означає, що у червні обов’язково будуть заморозки й цьогоріч. Як зауважує Наталія Птуха, робити точні прогнози можна лише в межах короткострокового періоду – приблизно на 7–10 днів уперед.

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