Неочікуваний стрибок: на ринках України різко здорожчав популярний овоч

На ринках і в магазинах України продовжує дорожчати морква. Зростання цін спостерігається вже кілька тижнів поспіль.

Наразі кілограм цього овочу коштує від 25 до 32 гривень. Таку інформацію оприлюднили аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, ще минулого тижня ціни на моркву були на 10% нижчими.

Експерти пояснюють зростання цін на моркву тим, що запаси якісної продукції у місцевих виробників поступово вичерпуються. Частина аграріїв вже завершила реалізацію своїх запасів. Зараз фермери продають залишки партій або взагалі призупиняють продаж, сподіваючись, що ближче до весни ціни зростуть ще більше.

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Нині вартість моркви приблизно в 2,3 раза перевищує показники початку січня 2024 року. Основною причиною цього є зменшення врожаю, спричинене аномальною погодою влітку.

Варто зазначити, що в супермаркетах ціни на моркву стартують від 29,5 гривень за кілограм.

Раніше ми розповідали, що сталося з улюбленим продуктом українців на світовому ринку.

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