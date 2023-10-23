Неповторна намазка для бутербродів: Як приготувати пасту із оселедця

Як зробити пасту з оселедця для бутербродів

Приготування бутербродної пасти з оселедця – це смачний і універсальний спосіб приготування закуски, яку можна подавати як на святковому столі, так і в повсякденному меню.

Ви можете намазати цю пасту на хліб або використовувати кондитерський мішок для оформлення канапок. Також її можна використовувати для начинки половинок варених яєць. Рецептом поділились на сайті "Сім'я і дім".

Читайте також: Як приготувати ніжні ліниві вареники

Інгредієнти:

450 г оселедця;

12 варених яєць;

100-150 г вареної моркви;

200 г твердого сиру;

200 г вершкового масла.

Приготування:

Яйця, сир і моркву потріть на терці з малими отворами. Наріжте оселедець на невеликі шматочки, приблизно 1 см, та помістіть у чашу блендера. Додайте кімнатної температури вершкове масло до оселедця і збийте їх до утворення пюре. Поступово додавайте натерті інгредієнти до суміші в блендері та збивайте, поки не отримаєте консистенцію пасти. Залежно від солоності оселедця, можливо, знадобиться трохи підсолити. Перекладіть пасту в контейнер і поставте в холодильник. За годину паста буде готова до подачі.

Радимо також звернути увагу на рецепт тоста ж яйцем та лисичками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!