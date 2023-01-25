Невибагливий, слухняний та швидкорослий: як правильно доглядати за хлорофітумом

Хлорофітум – кімнатна рослина, яка ідеально підходить для квітникарів-початківців. Він поєднує в собі простоту і красу, при цьому зовсім не примхливий. Хлорофітум часто можна зустріти в офісах, садочках та дитячих кімнатах. Він швидко росте, а навесні та влітку на тонких стеблах з'являються спочатку дрібні білі квіти, а потім крихітні розетки листя. Докладно про те, як доглядати рослину в домашніх умовах, розповість UAportal.

Догляд за хлорофітумом

Хлорофітум досить невибаглива рослина, і вирощувати її не складно навіть для початківців кімнатного квітництва. Найкраще він почувається у світлому або злегка затемненому місці. Його можна віднести як до сонцелюбних, так і до тіньовитривалих рослин. Але в тіні у ряболистих форм втрачається яскраве забарвлення листя. Протягом кількох годин на день переносить пряме сонячне світло.

Добре підлаштовується до досить великого спектру температур. У літню пору хлорофітум можна виносити на відкрите повітря, але розмістити його слід так, щоб місце, де він стоїть, було захищене від вітру та дощу. У зимовий період бажано, щоб температура в приміщенні не опускалася нижче за 10°C.

Поливають з весни до осені рясно, тому що під час вегетаційного періоду йому потрібно багато води. При нестачі води утворює численні бульбоподібні потовщення. Взимку полив скорочують, стежачи за тим, щоб між поливами субстрат не пересихав.

Хлорофітум добре реагує на підживлення, особливо навесні. У вегетаційний період підгодовують 2 рази на місяць мінеральними та органічними добривами.

Пересаджують хлорофітум навесні: у лютому-березні. Молоді – щороку, дорослі екземпляри – через 2-3 роки. Коріння у хлорофітуму сильно розростаються, тому необхідно брати широкий горщик.

При пересадці обов'язково зверніть увагу на коріння рослини: якщо вона утворила чимало великих бульбоподібних потовщень на коренях, це свідчить про нерегулярний полив. Пересаджують рослину в субстрат із кислотністю ґрунту близького до нейтрального (pH 6-7,5), легкий, пухкий. Його складають з дернової, листової, перегнійної землі та піску (2:2:2:1) або дернової, листової землі та піску (3:2:1). Необхідний хороший дренаж.

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Розмноження хлорофітуму

Розмножують рослину, в ідеалі, навесні, на практиці – при необхідності, коли рослина надто обросла квітконосами або коріння вже заповнило весь горщик і майже не залишається місця для землі.

Міцну розетку з довжиною листя близько семи сантиметрів можна просто прикопати в сусідній горщик із землею, а стебло, що з'єднує її з основною рослиною, не обрізаючи, притиснути до землі шпилькою. Коли відросток укоріниться, стебло перерізати.

Ще варіант – відірвати "дитинку", поставити в склянку з водою і почекати, доки коріння не буде близько 2-2,5 сантиметрів. (Головне – не забувати підливати в ємність воду). Після цього посадити відросток у горщик звичайним способом.

Добре переносить поділ при пересадці. При цьому занадто розросле коріння можна підрізати на третину – на стані рослини це ніяк не позначиться.

Можливі труднощі вирощування

Кінчики листя стають коричневими (буріють). Причиною може бути механічне пошкодження або нестача живлення, або занадто тепле та сухе повітря.

На листі з'являються коричневі плями. Причиною може бути надмірний полив за високої температури взимку.

Листя в'яле та бліде. Причиною може бути надлишок тепла та нестача освітленості, або нестача мінерального живлення.

Розетка листя почала загнивати. Причина може бути в тому, що грунт перезволожений внаслідок надто багатого поливу, особливо в зимовий період, або через важкий субстрат.

Листя стає темно-зеленим і втрачає строкате забарвлення. Причиною є нестача освітленості, відрегулюйте її. У похмурі дні ряболистим формам необхідне підсвічування люмінесцентними лампами.

Відсутність квітконосів. Причина може бути в тому, що рослина знаходиться в занадто тісному горщику або рослина ще дуже молода.

Користь хлорофітумів

Хлорофітум вважається прекрасним очисником повітря в приміщенні, у тому числі від різних шкідливих мікроорганізмів. Вчені довели, що за добу рослина може знищити близько 80% хвороботворних мікроорганізмів та шкідливих випарів, які знаходяться безпосередньо біля рослини.

Наприклад, пари формальдегіду, що виділяються деревостружковими плитами, пластмасами та іншими сучасними матеріалами, знешкоджуються хлорофітумом на 86%, окису вуглецю – на 96%, окису азоту – на 70-80%. Одна рослина хлорофітуму здатна нейтралізувати толуол і бензол у кімнатному повітрі. Таким чином, кілька хлорофітумів можуть очистити повітря в кімнаті середнього розміру.

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