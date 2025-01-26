Неприватизована земельна ділянка: чи має сусід право претендувати на неї

Часто виникають ситуації, коли між сусідами псуються стосунки через звинувачення у посяганнях на землю. Проте законодавство чітко регулює питання, чи може хтось привласнити ділянку, яка не була належним чином оформлена.

Юристки Марина Шарапа та Олена Юрець у коментарі для 24 Каналу пояснили, що користуватися земельною ділянкою та вести на ній господарську діяльність можна лише за наявності відповідних правових підстав. Сертифікат на земельну частку (пай) не є документом, що підтверджує право власності на ділянку, і він не визначає її меж.

Для оформлення права власності необхідно здійснити виділення земельної ділянки в натурі та замінити сертифікат на витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Як пояснює юристка, наприкінці 2024 року строк для оформлення права власності власниками сертифікатів на земельну частку (пай) було продовжено до 1 січня 2028 року. Якщо власник або його спадкоємець не оформить право власності до зазначеної дати, вважатиметься, що він відмовився від отримання земельної ділянки.

Марина Шарапа підкреслює, що це положення закріплене у статті 13 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)".

Раніше ми розповідали, що відбудеться із земельними ділянками, не переоформленими до 1 січня 2025 року.

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