Не має грудочок та не піниться: як визначити натуральність меду

В Україні надзвичайно широкий вибір сортів меду. Багато недобросовісних продавців розбавляють мед чи взагалі заміняють його на цукровий сироп. Тому UaPortal підібрав для вас лайфхаки із визначення справжності меду.

Візуально

Мед містить не більше 20 % води, тому є дуже тягучим і при переливанні з банки у банку складається в гірку, яка повільно розтікається. З ложки він тягнеться ниточкою, тоді як фальсифікат капає. Крім того, несправжній мед неоднорідний та непрозорий, з осадом на дні. Піни теж не має бути.

На дотик і на смак

Якісний мед злегка дере горло, без кислинки. Він також має сильний, квітковий аромат. Фальсифікат майже не пахне.

Твердий чи рідкий

Натуральний мед швидко затвердіває. Але! Влітку мед має бути рідкий (це не стосується ріпакового меду). Якщо ж ви вирішили купити мед взимку чи восени звертайте свою увагу на затверділий мед, адже в цей час іншим він бути не може.

Перевірка шматочком хліба

Візьміть для проБи маленьку баночку меду та перевірте його: візьміть шматок хліба, опустіть в мед на 10 хвилин. Якщо хліб розм’як – перед вами фальсифікат.

Перевірка гарячим ножем

Якщо взяти ніж та нагріти його, а потім ввести в натуральний мед – лезо залишиться чистим. Фальсифікат під дією гарячого леза почне пахнути паленим цукром та залишить його залишки на лезі.

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Перевірка спиртом і йодом

Якщо розчинити мед в половині чашки гарячої води він повністю розчиниться, тоді як після фальсифікату вода стане каламутною, особливо після додавання спирту. Від йода розчин із фальсифікованим медом посиніє, а якщо додати оцет – можуть з‘явитись бульбашки – ознака наявності крейди.

Перевірка крохмалем

Якщо краплю меду посипати крохмалем – на фальсифікаті почнеться реакція (в залежності від домішок), а натуральний мед залишиться без змін.

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