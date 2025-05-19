Нестійка та прохолодна погода: прогноз на 20 травня

В Україні прогнозується нестійка й прохолодна погода. Основними чинниками стануть вплив циклону та приплив холодного повітря з північного заходу, що спричинить значне зниження температури, часті дощі, а також грози, град і поривчастий вітер у багатьох регіонах.

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У вівторок, 20 травня, опади пройдуть по всій країні, в центрі та на півдні — місцями інтенсивні. Можливі грози та град, а вітер у Криму й на півдні посилиться до 20 м/с. Про це повідомляє Meteoprog.

Температурні показники вночі становитимуть від +2 до +13 °C, вдень — у межах +12…+18 °C. У Карпатах буде прохолодніше — +7…+12 °C.

Раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні 17 травня.

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