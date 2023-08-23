Неймовірно ніжне та з вершковим ароматом: як приготувати шарувате сирне печиво
Пропонуємо приготувати неймовірно смачне шарувате печиво з кисломолочним сиром. У цьому рецептові відзначається надзвичайна ніжність та чарівний вершковий аромат.
Рецептом шаруватого печива з кисломолочним сиром поділилися в Shuba. Зазначили, що печиво просто та швидко готується.
Для досягнення ідеального смаку потрібно, аби кисломолочний сир був 9%, не зернистим і не сухим, але й не мокрим. Вершкове масло та сир повинні бути однакової кімнатної температури.
Інгредієнти, вам знадобиться:
- Сир кисломолочний 9% - 200 г.
- Масло вершкове 73% - 100 г.
- Борошно пшеничне - 150 г.
- Розпушувач - 1 ч. ложка.
- Цукор - 4 ст. ложки.
- Цукор ванільний - 1 ч. ложка.
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Процес готування печива розпочинається зі збивання вершкового масла з кисломолочним сиром. Додайте просіяне борошно та розпушувач, замісіть м'яке тісто. За рецептом, тісто потрібно зібрати в кулю, обгорнути плівкою та залишити в холодильнику на 30 хвилин.
Далі, затверділе тісто розділіть навпіл і розкачайте в пласт завтовшки близько 1 см. Посипте пласти сумішшю з цукру та ванільного цукру, накладіть один на один цукром догори та знову розкачайте до товщини 1 см.
Наріжте тісто на шматочки або вибийте формою, покладіть заготовки на застелене папером для випікання деко. Випікайте печиво в попередньо розігрітій духовці при 200 градусах протягом 10-15 хвилин.
Смачного!
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