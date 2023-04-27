Ніжні та пухкі: рецепт сирників без борошна

Борошно додають до сирників задля того, щоб вони тримали свою форму та не розвалювались. Але при цьому борошно робить їх менш пухкими та ніжними. Тому UaPortal пропонує вам приготувати сирники із вівсяними пластівцями – вони будуть набагато ніжніші та більш повітряні.

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Інгредієнти:

– 5 столових ложок вівсяних пластівців;

– 200 грам кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка цукру;

– ванільний цукор, кориця;

– масло для смаження.

1. Подрібніть 80% пластівців у блендері. Решта 20% піде на паніровку.

2. Перетріть сир, змішайте його з вівсяним борошном, яйцем, цукром та корицею.

3. Залишіть суміш на 15 хвилин.

4. Сформуйте сирники, обваляйте у решті пластівців та смажте на середньому вогні на попередньо розігрітій та змащеній олією сковорідці.

5. Готові сирники подавайте зі сметаною, варенням чи згущеним молоком.

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