Ніжний, як шарлотка: Як швидко приготувати яблучний пиріг з простих інгредієнтів
Якщо ви вже втомилися від традиційного яблучного пирога, у вас є можливість спробувати чудовий рецепт, який обов'язково вас вразить. Цей пиріг з яблуками і заварним кремом надзвичайно смачний і легкий у приготуванні.
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Цей пиріг здивує вас своєю ніжністю та смаком завдяки додаванню заварного крему до тіста. Він ідеально підходить як для сімейних заходів, так і для солодкого перекусу, пише сайт gospodynka. Для його приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
Інгредієнти:
Для заварного крему:
- 1 яйце
- 50 г цукру
- 250 мл молока
- 15 г кукурудзяного крохмалю
- 0,5 г ваніліну (за бажанням)
Для тіста:
- 2 середні яйця
- 100 г цукру
- 100 мл молока кімнатної температури
- 200 г пшеничного борошна
- 0,5 г ваніліну
- 5 г розпушувача (1 ч. ложка)
- 2 невеликих яблука
Приготування:
Для заварного крему:
- В глибокій мисці оббиваємо яйце з цукром, додаємо кукурудзяний крохмаль та молоко.
- Суміш ставимо на невеликий вогонь та постійно помішуємо, доки вона не загустіє. Потім переливаємо крем у кондитерський мішок.
Для тіста:
- У глибокій мисці за допомогою блендера оббиваємо яйця з цукром. Додаємо молоко та перемішуємо до однорідності.
- До отриманої суміші додаємо борошно з розпушувачем і добре перемішуємо.
- Яблука очищаємо від шкірки і нарізаємо на дрібні шматочки, потім додаємо їх до тіста.
- Для приготування пирога в формі, перед тим, як розливати тісто, рекомендуємо використовувати пергаментний папір.
- Рівномірно розливаємо тісто з яблуками в підготовлену форму.
- З кондитерського мішка з заварним кремом створюємо на тісті малюнок або сіточку з крему.
- Перед тим, як ставити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, пиріг, рекомендуємо посипати цукровою пудрою.
- Пиріг ставимо у духовку на 30 хвилин.
- Готовий пиріг видаляємо з духовки, прикрашаємо за бажанням і насолоджуємося смаком!
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