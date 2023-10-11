русский
Рецепти

Ніжний, як шарлотка: Як швидко приготувати яблучний пиріг з простих інгредієнтів

Ігор Романько

Як зробити ніжний пиріг з яблуками, схожий на шарлотку

Якщо ви вже втомилися від традиційного яблучного пирога, у вас є можливість спробувати чудовий рецепт, який обов'язково вас вразить. Цей пиріг з яблуками і заварним кремом надзвичайно смачний і легкий у приготуванні.

Читайте також: Простий рецепт варення з чорноплідної горобини

Цей пиріг здивує вас своєю ніжністю та смаком завдяки додаванню заварного крему до тіста. Він ідеально підходить як для сімейних заходів, так і для солодкого перекусу, пише сайт gospodynka. Для його приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

Інгредієнти:

Для заварного крему:

  • 1 яйце
  • 50 г цукру
  • 250 мл молока
  • 15 г кукурудзяного крохмалю
  • 0,5 г ваніліну (за бажанням)

Для тіста:

  • 2 середні яйця
  • 100 г цукру
  • 100 мл молока кімнатної температури
  • 200 г пшеничного борошна
  • 0,5 г ваніліну
  • 5 г розпушувача (1 ч. ложка)
  • 2 невеликих яблука

Приготування:

Для заварного крему:

  1. В глибокій мисці оббиваємо яйце з цукром, додаємо кукурудзяний крохмаль та молоко.
  2. Суміш ставимо на невеликий вогонь та постійно помішуємо, доки вона не загустіє. Потім переливаємо крем у кондитерський мішок.

Для тіста:

  1. У глибокій мисці за допомогою блендера оббиваємо яйця з цукром. Додаємо молоко та перемішуємо до однорідності.
  2. До отриманої суміші додаємо борошно з розпушувачем і добре перемішуємо.
  3. Яблука очищаємо від шкірки і нарізаємо на дрібні шматочки, потім додаємо їх до тіста.
  4. Для приготування пирога в формі, перед тим, як розливати тісто, рекомендуємо використовувати пергаментний папір.
  5. Рівномірно розливаємо тісто з яблуками в підготовлену форму.
  6. З кондитерського мішка з заварним кремом створюємо на тісті малюнок або сіточку з крему.
  7. Перед тим, як ставити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, пиріг, рекомендуємо посипати цукровою пудрою.
  8. Пиріг ставимо у духовку на 30 хвилин.
  9. Готовий пиріг видаляємо з духовки, прикрашаємо за бажанням і насолоджуємося смаком!

Радимо також звернути увагу на рецепт варення з яблук за 5 хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Рецепти