Ніжний, як шарлотка: Як швидко приготувати яблучний пиріг з простих інгредієнтів

Як зробити ніжний пиріг з яблуками, схожий на шарлотку

Якщо ви вже втомилися від традиційного яблучного пирога, у вас є можливість спробувати чудовий рецепт, який обов'язково вас вразить. Цей пиріг з яблуками і заварним кремом надзвичайно смачний і легкий у приготуванні.

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Цей пиріг здивує вас своєю ніжністю та смаком завдяки додаванню заварного крему до тіста. Він ідеально підходить як для сімейних заходів, так і для солодкого перекусу, пише сайт gospodynka. Для його приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

Інгредієнти:

Для заварного крему:

1 яйце

50 г цукру

250 мл молока

15 г кукурудзяного крохмалю

0,5 г ваніліну (за бажанням)

Для тіста:

2 середні яйця

100 г цукру

100 мл молока кімнатної температури

200 г пшеничного борошна

0,5 г ваніліну

5 г розпушувача (1 ч. ложка)

2 невеликих яблука

Приготування:

Для заварного крему:

В глибокій мисці оббиваємо яйце з цукром, додаємо кукурудзяний крохмаль та молоко. Суміш ставимо на невеликий вогонь та постійно помішуємо, доки вона не загустіє. Потім переливаємо крем у кондитерський мішок.

Для тіста:

У глибокій мисці за допомогою блендера оббиваємо яйця з цукром. Додаємо молоко та перемішуємо до однорідності. До отриманої суміші додаємо борошно з розпушувачем і добре перемішуємо. Яблука очищаємо від шкірки і нарізаємо на дрібні шматочки, потім додаємо їх до тіста. Для приготування пирога в формі, перед тим, як розливати тісто, рекомендуємо використовувати пергаментний папір. Рівномірно розливаємо тісто з яблуками в підготовлену форму. З кондитерського мішка з заварним кремом створюємо на тісті малюнок або сіточку з крему. Перед тим, як ставити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, пиріг, рекомендуємо посипати цукровою пудрою. Пиріг ставимо у духовку на 30 хвилин. Готовий пиріг видаляємо з духовки, прикрашаємо за бажанням і насолоджуємося смаком!

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