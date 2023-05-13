Жоден з пілотів повітряних суден, які впали у Брянський області не вижили: подробиці і відео моментів збиття

У суботу, 13 травня, російська військова авіація зазнала значних втрат у небі над Брянською областю РФ. Місцеві екстрені служби заявляють, що у місті Клинці Брянської області зазнали аварії 2 вертольоти Мі-8.

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Крім того, у пабліках також повідомляють, що над Брянською областю рф збито ще 2 гелікоптери біля населених пунктів Клінці та Сурєцкій Муравєй.

За повідомленням телеграм каналу Mash, всього за день аварію зазнали чотири повітряні судна: два вертольоти Мі-8 та штурмовики Су-34 та Су-35. Жоден член екіпажу чотирьох повітряних суден не вижив.

Нагадаємо,у Клинцях Брянської області впав військовий гелікоптер

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