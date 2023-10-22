Ні в якому разі не викидайте у смітник: Досвідчені садівники розповіли, що можна зробити з картопляними шкірками

Як зробити добриво для кімнатних рослин та саду з лушпиння картоплі

Під час чищення картоплі виникає питання щодо використання відходів у вигляді шкірки. Багато людей викидають їх на смітник, не усвідомлюючи, що це цінний ресурс для створення якісного добрива для вашого саду чи городу.

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Добриво з картопляного лушпиння містить органічні речовини та мінерали, які сприяють поліпшенню родючості ґрунту. Виготовити таке добриво дуже просто за допомогою рецепта з сайту noviydoctor.com.

Інгредієнти:

Картопляне лушпиння (зібране від свіжої картоплі).

Вода.

Посудина для варіння.

Інструкція:

Зберіть свіже картопляне лушпиння. Спробуйте вибирати лушпиння з картоплі, які не оброблялися хімічними препаратами або пестицидами. Помийте лушпиння, щоб позбавитися забруднень та залишків землі. Покладіть очищені лушпиння у велику посудину. Додайте води так, щоб вона покривала лушпиння. Зблизька на кожну частину лушпиння додайте 4 частини води. Поставте посудину на вогонь і доведіть до кипіння. Після кипіння варіть лушпиння протягом 20-30 хвилин. Відкиньте лушпиння та збережіть відвар. Це стає вашим органічним добривом. Після охолодження відвару, використовуйте його для поливу рослин у саду або на городі.

Добриво з картопляного лушпиння допоможе поліпшити родючість ґрунту та надати рослинам корисних мінералів. Проте важливо пам'ятати, що це добриво має використовуватися обережно і не повинно бути єдиним джерелом живлення для рослин. Регулярне внесення різноманітних органічних добрив сприяє належному живленню вашого саду чи городу.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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