Жодного м'яса та алкоголю: що не можна святити на Яблучного Спаса

Цієї суботи, 19 серпня, українці святкуватимуть Преображення Господнє або Яблучний Спас. Цього дня віряни традиційно йдуть до церкви та освячують харчові продукти.

Втім, не все можна класти до святкового кошика. UAportal зібрав основні заборони та поради щодо того, що не можна святити у церкві на Яблучного Спаса.

У цей період все ще триває Успенський піст, тому не можна святити:

алкоголь;

яйця;

сир;

м'ясо.

Також не можна класти в кошик для освячення гроші і матеріальні цінності.

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Частування на святковому столі також повинні бути пісними. Починати ранкову трапезу прийнято з яблук, вважалося, що після освячення вони мають цілющу силу.

Освячені продукти не можна викидати. Їх варто з’їсти за святковим столом, поділитися з друзями, гостями та родичами.

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