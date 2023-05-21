Ніколи не довіряйте їм! Названо три знаки зодіаку, здатні на підлості

Вірні друзі – це справжній скарб, адже вони завжди зрозуміють та підтримають у скрутну хвилину. Однак серед усіх уродженців зодіакального кола є троє, які є майстрами маніпулювання та використовують інших виключно у власних інтересах.

За словами астрологів, не варто довіряти Близнюкам, Скорпіонам та Рибам. Вони здатні на підлості та легко видають секрети людей, які їм повірили.

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком, дуже егоїстичні, вони завжди ставлять свій добробут на перше місце. Близнюки за вдачею веселі та оптимістичні, тому користуються великою популярністю у колі друзів. Їх у них так багато, що вони навіть не помітять втрати одного-двох... Охочих же бути в їхній компанії побільшає.

Люди, народжені під цим знаком, ні до кого і ні до чого не ставляться серйозно, не прив'язуються до людей і до речей. Вони також не почуваються винними, якщо завдають комусь болю, та здатні на зраду.

Скорпіон

Скорпіонам важко будувати здорові стосунки з іншими людьми, бо вони дуже недовірливі. Вони найбільше бояться бути обдуреними, тому про всяк випадок нікому не довіряють і чекають на підлості.

Уродженці знаку віддають перевагу випадковим знайомствам, а не дружбі – вона здається їм занадто зобов'язуючою. Якщо хтось розповідає їм таємницю, Скорпіони не почуваються зобов'язаними зберігати її. Крім того, вони дуже мстиві. Якщо їхні почуття були зачеплені, постараються помститися якомога болючіше і зроблять це нишком.

Риби

Представники цього знаку зодіаку, як правило, свідомо не намагаються когось образити, але найчастіше приймають неправильні рішення. Риби хочуть догодити всім, що неможливо, от і вплутуються в інтриги чи брехню.

Навіть якщо вони мають найкращі наміри, брехня залишається брехнею, а ошукану довіру важко відновити. Саме тому Риби вважаються особистостями непостійними, примхливими та мінливими, і довіряти комусь із подібним характером складно. Крім того, вони можуть робити підлості та не шкодувати про це.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.