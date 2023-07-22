Ніколи не садіть біля будинку ці три рослини, якщо маєте домашніх тварин
Часто ваші кішки полюбляють їсти як кімнатні вазони, так і рослини на вулиці. Але тварина може отримати отруєння та інші небезпечні хвороби через це.
Видання Sante Plus опублікувало список вуличних рослин, які вважаються найлютішими ворогами ваших кішок. Адже, проникаючи всередину, у тварини може виникнути розлад травлення, діарея та навіть порушення роботи серця.
Читайте також: Сім кімнатних рослин, які отруйні для котів
Які вуличні рослини небезпечні для котів?
1. Евкаліпт. Ця рослина токсична для кішки, а при проникненні всередину викликає розлад травлення.
2. Папороть. Якщо ваша кішка з'їсть шматок папороті, є велика ймовірність, що це викличе геморагічну діарею.
3. Лаврове дерево. Відомий своїм дуже приємним запахом, лавр небезпечний для котів. При попаданні в організм викликає порушення серцевого ритму та серця.
Які рослини нетоксичні для кішки?
Деякі рослини не шкідливі для котів. Пропонуємо вам список рослин, які цілком безпечні для чотирилапих:
- бостонський папороть,
- Тілландсія,
- хойя,
- кентія,
- калатея.
Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!