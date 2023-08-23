Ніколи не позичайте сусідам ці речі, інакше накличете на себе бідність та хвороби

Коли не можна позичати речі та кому - чому не можна позичати сіль - що не можна позичати сусідам

Здавна люди вірили, що деякі предмети мають особливе значення і їх не можна нікому позичати. Інакше є ризик позбутися щастя, удачі та накликати на себе хвороби.

UAportal пропонує дізнатися про предмети побуту та харчування, які заборонено позичати сусідам. Серед них: сіль, хліб, гроші та віник.

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1. Сіль. Якщо ви позичаєте сіль, то будьте готові віддати своє багатство та удачу. Оскільки сіль – символ життя, сімейного благополуччя та потужний інструмент, який використовують у магії. Завдяки їй можна накликати хвороби, або ж вилікувати.

Також езотерики рекомендують ніколи не позичати сіль сусідам, щоб вони вам не насолили.

2. Хліб. Не віддавайте останній шмат хліба з дому, бо так ви запросите бідність. Також заборонено віддавати хліб з порога та після заходу сонця, інакше у вашій родині виникнуть непорозуміння.

3. Посуд. Не позичайте сусідам посуд, а краще подаруйте або продайте за гроші. Якщо дати в борг, то накличете на себе біди та неприємності.

5. Віник краще не позичати, інакше позбавите будинок захисту та приваблює неприємності.

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