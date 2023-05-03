Ніколи так не робіть: чому не можна сушити біле взуття на сонці

Буває так, що випереш взуття, поставиш його сушитися, а воно вкривається плямами. З'ясувалося, що сушити взуття, особливо біле й текстильне, не можна під сонячними променями.

Сушити будь-яке взуття під прямими сонячними променями не можна, оскільки це може привезти до вигоряння кольору та пошкодження матеріалів, з якого воно виготовлене. Також, можлива деформація взуття через перегрівання матеріалів на сонці.

Рекомендується сушити біле взуття у приміщенні з хорошою вентиляцією, при кімнатній температурі та захищеному від прямого сонячного світла місці. Якщо вам дійсно необхідно висушити взуття на вулиці, то рекомендується розмістити його в тіні й протягом дня періодично переміщувати, аби сонце не потрапляло на нього.

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Чим відмити біле взуття

Сода та оцет: змішайте столову ложку соди зі столовою ложкою оцту, нанесіть цю суміш на взуття, залиште на кілька годин, потім змийте водою та висушіть.

Пральний порошок: занурте взуття в розчин прального порошку та теплої води на 30-40 хвилин, потім змийте водою та висушіть.

Лимонний сік: нанесіть на забруднені ділянки взуття свіжий лимонний сік, залиште на кілька годин, потім змийте водою та висушіть.

Щодо сушки білого взуття, рекомендується:

Не використовуйте пряме сонячне світло для сушіння взуття, оскільки воно може пошкодити текстиль.

Сушіть взуття при кімнатній температурі, у приміщенні з хорошою вентиляцією.

Залиште взуття сушитися протягом 24 годин, після чого перевірте, чи воно повністю висохло.

Не сушіть взуття в пральній машині або сушарці, оскільки це може пошкодити текстиль.

Нагадаємо, якщо білі речі після прання у машинці пожовтіли, або на них з'явились жовті плями, потрібно знати кілька секретів правильного прання.

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