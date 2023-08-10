Вночі окупанти атакували Рівненщину ударними БпЛА: зруйнована нафтобаза (відео)

Вночі ворог атакував Рівненську область ударними БпЛА Shahed-136. Зруйновано нафтобазу під містом Дубно, на щастя обійшлося без жертв.Хімічний та радіаційний фон в нормі/

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За інформацією начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля у його Telegram-каналі, це сталось вночі. На місці події зараз активно діють 45 рятувальників, які мають у своєму розпорядженні 14 одиниць спеціальної техніки.

Також був задіяний пожежний потяг для подолання наслідків атаки. Всі необхідні дії з координації проводяться за участю відповідних слідчих комісій під керівництвом представників силових структур області.

Уточнено, що за даними Коваля, попри подію, хімічний та радіаційний фон знаходяться в нормі. Враховуючи цю ситуацію, вимагаються обмежені заходи, і евакуація населення не планується.

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