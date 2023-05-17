Вночі окупанти обстріляли Миколаїв: пошкоджено промислові, приватні будівлі, ТЦ та автосалон (фото, відео)

Ввечері 16 травня росіяни здійснили ракетну атаку на Миколаїв, внаслідок якої було пошкоджено автосалон, торгівельний центр, промислову інфраструктуру і приватні будинки. Віодомо про одного потерпілого.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

"16 травня о 23:08 Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону. На цих об’єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі.

Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну постраждалу людину".

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У Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області уточнили, що до ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Миколаєві залучалося 64 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Під час атаки сили ППО збили 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 6 "шахедів": уламки впали на зоопарк, пошкоджені автомобілі.

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