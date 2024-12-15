Норми призначення субсидій оновились: про що йдеться

Уряд України запровадив нові правила нарахування соціальної допомоги, суттєво змінивши підхід до визначення права на субсидії. Міністерство соціальної політики повідомило про важливі коригування в системі соціального захисту населення.

Раніше будь-яка разова покупка вартістю понад 50 тисяч гривень автоматично позбавляла родину права на субсидію. Тепер цей поріг збільшено до 100 тисяч гривень, що значно розширює можливості для отримання соціальної допомоги. Про це пише ТСН.

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Особливу увагу приділено питанню придбання генераторів. Уряд прийняв рішення, що купівля генеруючих установок для виробництва електроенергії вартістю до 150 тисяч гривень, або одноразовий платіж за кредитом на такий придбан, не впливатимуть на право отримання субсидії.

Додатково Мінсоцполітики роз'яснило порядок нарахування допомоги в умовах нестабільного електропостачання. Якщо родина споживає менше електроенергії через аварійні або планові відключення, розмір субсидії залишиться незмінним.

Ці зміни покликані підтримати українські родини в складних економічних умовах, надаючи більше гнучкості при отриманні соціальної допомоги.

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